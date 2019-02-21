ЦСКА ведёт переговоры о покупке защитника «Сан-Паулу» Уолса

Руководство московского ЦСКА проявляет интерес к защитнику бразильского клуба «Сан-Паулу» Уолсу, сообщает Yahoo Esportes Brasil.

По информации издания, «армейцы» уже начали переговоры о трансфере 20-летнего игрока. Известно, что «Сан-Паулу» требует за защитника € 15 млн.

Сейчас Уолс выступает за молодёжную команду «Сан-Паулу», а также защищает цвета сборной Бразилии U20. Недавно клуб внёс футболиста в заявку на сезон в чемпионате Бразилии.

В конце января Уолсом интересовался «Вильярреал», который хотел арендовать его за € 1 млн. Переговоры между клубами зашли в тупик.

ЦСКА, набрав 30 очков, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. 2 марта московская команда проведёт выездной матч 18-го тура с тульским «Арсеналом».