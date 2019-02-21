Рахимич: Дзагоев — прекрасный футболист, надеюсь, ЦСКА продлит с ним контракт

Бывший полузащитник ЦСКА Элвер Рахимич выразил уверенность, что хавбек московского клуба Алан Дзагоев сможет набрать былую форму после травмы крестообразных связок. Сегодня, 21 февраля, Дзагоев был прооперирован в Германии.

«Конечно, Дзагоев сможет вернуться на прежний уровень, почему нет. Очень жалко, что у Алана много травм, ему сопутствует какая-то неудача. Мне его очень жалко, Дзагоев — прекрасный футболист, он ещё поможет ЦСКА. Такова жизнь, судьба, но он вылечится, всё будет хорошо, надеюсь, он вернётся ещё сильнее.

Надеюсь, ЦСКА продлит с ним контракт, он долго в команде. Его заслуга в чемпионствах и трофеях ЦСКА огромна, надеюсь, он ещё надолго останется в ЦСКА», — сказал Рахимич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.