«Зенит» опубликовал победное фото из раздевалки после матча с «Фенербахче»

Пресс-служба «Зенита» опубликовала фотографию из раздевалки после ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с «Фенербахче». Встреча, проходившая в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Запись можно посмотреть в «твиттере» «Зенита»

«Зенит» вышел вперёд в самом начале встречи. Новичок команды Сердар Азмун грудью скинул мяч под удар Магомеду Оздоеву. На 37-й минуте преимущество хозяев удвоил уже Азмун, замкнув навесную передачу Себастьяна Дриусси. Ещё до перерыва турецкие футболисты сократили отставание в счёте: отличный удар в девятку удался Мехмету Топалу. Победный мяч в составе «Зенита» на 76-й минуте забил Азмун. Иранец после передачи Дзюбы вышел один на один с голкипером «Фенербахче» и использовал свой шанс.

Первая встреча, проходившая в Стамбуле, завершилась победой хозяев со счётом 1:0. Таким образом, по сумме двух встреч победу одержал «Зенит». Футболисты из Санкт-Петербурга вышли в 1/8 финала Лиги Европы.