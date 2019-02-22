Терёхин: «Зенит» и «Краснодар» могут дойти до полуфинала Лиги Европы

Бывший нападающий «Динамо» и «Локомотива» Олег Терёхин поделился мнением об ответных матчах «Зенита» и «Краснодара» в 1/16 финала Лиги Европы. Оба российских клуба вышли в следующую стадию турнира, пройдя «Фенерабахче» и «Байер» соответственно.

«Как хорошо всё начиналось: два гола забили, вышли вперёд по сумме двух матчей. Но потом какой-то необязательный мяч пропустили. А так — на самом деле «Зенит» сильнее «Фенербахче». Это было видно и по моментам, и по другим компонентам игры. Вот не пропустили бы в первом тайме — и спокойно довели бы нужный счёт до ума. Но никого винить за тот гол не надо. Главное, что прошли дальше, это хорошо. Надо понимать, что чемпионат ещё не возобновился — а значит игровые кондиции у футболистов ещё не на высоком уровне. „Зениту“ по силам добраться до полуфинала — вполне, почему бы нет? «Зенит» — хорошая команда. Сейчас начнётся чемпионат, будет больше игровой практики, ещё лучше притрутся новые игроки.

«Краснодар» прошёл в следующий раунд по делу. Тренер «Байера» после первого матча сказал, что «Краснодар» их ничем не удивил. Ну и «Байер» нас ничем не удивил (смеётся). «Горожане» сыграли здорово и достойно. Почему думали, что «Байер» должен обыграть «Краснодар»? Наша команда ничем не уступает немецкой, вообще ничем. И это когда России чемпионат ещё не возобновился. Молодцы! Молодые мальчишки хороши — Игнатьев, Шапи, Сафонов. «Горожане» сами вели игру, никаких проблем с этим не возникало. Классон мог забивать ещё в первом тайме.

У «Зенита», может, невыразительная тактика, но зато он добивается результата. Без какой-то яркой игры забили раз, два, три — и прошли дальше. Самое главное, что оба наших клуба оказались в 1/8 финала. «Краснодар» тоже способен дойти до полуфинала. Мы просто недооцениваем наши клубы. «Байер», «Байер»… Ну и что «Байер»?! Играет он в Германии, тоже молодая команда, ничего в ней сверхъестественного нет. Спокойно добились против него результата, причём по игре и по делу", — цитирует Терёхина «Спорт уик-энд».