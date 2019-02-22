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Прямая видеотрансляция выборов президента РФС начнётся в 11:00

Прямая видеотрансляция выборов президента РФС начнётся в 11:00
Футбол / РПЛ

Сегодня, 22 февраля, в Москве состоится внеочередная конференция Российского футбольного союза, на которой пройдут выборы нового президента организации. Начало мероприятия назначено на 11:00 мск. Прямая видеотрансляция выборов пройдёт на официальном канале союза в YouTube.

19 декабря было объявлено об уходе с должности главы РФС Виталия Мутко. Пост временно занял действующий президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин.

Единственным кандидатом на пост президента РФС является нынешний председатель совета директоров петербургского «Зенита» Александр Дюков. В середине октября «Чемпионат» первым сообщил, что Дюков является главным претендентом на пост главы союза. Его кандидатуру поддержали многие субъекты России и клубы Премьер-Лиги.

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