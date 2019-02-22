«Реал» согласовал с Модричем условия нового контракта

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич в скором времени продлит соглашение с клубом.



По информации Marca, 33-летний футболист согласовал с руководством «сливочных» условия нового контракта, который будет рассчитан до лета 2021 года. Утверждается, что Модрич рассчитывает завершить профессиональную карьеру именно в составе «Реала». Этого же хочет и клуб. На момент истечения нового соглашения хавбеку будет 36 лет.



Модрич, зимой получивший самую престижную индивидуальную награду в футболе – «Золотой мяч», выступает за «Королевский клуб» с 2012 года. Минувшим летом хорватом активно интересовался миланский «Интер», однако руководство мадридцев отказалось его продавать. Клубы не смогли договориться по финансовой части, и в итоге сделка не состоялась.

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