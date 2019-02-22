Габулов — Дзагоеву: уверен, что это очередное испытание ты преодолеешь

Бывший вратарь сборной России, а ныне министр спорта Северной Осетии Владимир Габулов в социальной сети поддержал полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева, который получил серьёзную травму.

У полузащитника «армейцев» в ходе обследования было выявлено повреждение передней крестообразной связки правого колена. После этого Дзагоев перенёс операцию. Игрок получил травму в товарищеском матче с «Картахеной», который завершился со счётом 3:1 в пользу москвичей.



«Дзага, я уверен, что это очередное испытание ты преодолеешь и станешь ещё сильнее, добьёшься ещё больших успехов, более значимых побед в футболе! Ты сильный духом человек. Желаю тебе качественно пройти курс реабилитации! И снова в бой, творить на полях России и Европы!» — написал Габулов в «Инстаграме».