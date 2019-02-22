Игроки «Зенита» после победы над «Фенербахче» получили два выходных дня

После домашней победы над «Фенербахче» со счётом 3:1 в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы футболисты «Зенита» получили два выходных дня. Команда начнёт подготовку к матчу против «Урала» 24 февраля, сообщает пресс-служба петербургского клуба.

Первая встреча, проходившая в Стамбуле, завершилась победой хозяев со счётом 1:0. Таким образом, по сумме двух встреч победу одержал «Зенит». Футболисты из Санкт-Петербурга вышли в 1/8 финала Лиги Европы. Сегодня, 22 февраля, состоится жеребьёвка этой стадии турнира.

24 февраля зенитовцы соберутся в тренировочном центре и начнут подготовку к первому матчу РПЛ после зимнего перерыва. Встреча с «Уралом» пройдет 2 марта на «Екатеринбург Арене» и начнётся в 11:30 по московскому времени.