Дюков: ПФЛ правильно было бы перевести на «весна-осень», но как это сделать?

Александр Дюков, который был избран новым президентом Российского футбольного союза, ответил на вопрос по поводу возможного возврата на систему «весна-осень».



«Надо создавать рабочую группу по этому вопросу. Уже не раз высказывался про этот вопрос. Не считаю, что принятое в 2010 году решение не помогло повысить существенно уровень футбола. Но и проблем не создало, серьёзного урона не нанесло. Хорошо, что мы синхронизировали календари с Европой, это важно для РПЛ. Но мы теряем 1-1,5 месяца тёплого времени года. Хотя в том же 2010 году летом игроки сознание теряли от жары во время матчей. Вернуться обратно можно, но я не буду принимать такие решения без обсуждений. Знаю позицию клубов РПЛ, играющих в еврокубках, – они будут категорически против. Клубы ФНЛ, насколько знаю, не видят особых проблем с «осень-весна».



ПФЛ правильно было бы перевести на формат «весна-осень», но как это сделать? Ладно клубы, которые получили повышение, будут восемь месяцев праздновать выход. Но как быть с теми, кто покидает ФНЛ? 10 месяцев придётся занимать себя, а отмечать точно нечего. Как они этот этап пройдут, я не знаю, мы просто терять их будем, боюсь. 10 месяцев ничего не делать – от клубов ничего не останется. Но я готов обсуждать все вопросы», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.

Дюков: нет одного решения, которое позволит вывести наш футбол на новый уровень