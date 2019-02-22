Защитник «Уфы» Дивеев перейдёт в ЦСКА

Как стало известно «Чемпионату», защитник «Уфы» Игорь Дивеев продолжит карьеру в ЦСКА. Переход состоится сегодня, 22 февраля, в день закрытия зимнего трансферного окна в России.



Ранее генеральный директор уфимцев Шамиль Газизов заявил, что сегодня клуб может покинуть один футболист.



Сегодня «Уфа» объявила о переходе нападающего люблянской «Олимпии» Андреса Вомбергара. Контракт 24-летнего футболиста с российским клубом рассчитан на 3,5 года.



«Уфа» набрала 16 очков в 17 матчах и занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Первый матч после перерыва в чемпионате России «Уфа» проведёт с московским «Динамо». Встреча команд состоится 3 марта в Уфе. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

«Уфа» объявила о подписании контракта с нападающим Вомбергаром