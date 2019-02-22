Макси Лопес: думаю, Ванда и её стиль ведения дел надоели «Интеру»

Бывший нападающий ряда итальянских клубов Макси Лопес прокомментировал конфликт руководства «Интера» с нападающим Мауро Икарди и его женой и агентом Вандой Нарой. До брака с форвардом миланской команды она была замужем именно за Лопесом.



«Я всегда надеюсь на победу Аргентины. Даже если Икарди в составе, я поддерживаю национальную команду. Меня не волнует, кто играет на позиции нападающего. Но Ванда слишком болтлива для Италии. Там с официальными лицами гораздо сложнее договориться, чем в Аргентине. Это другая страна.



Что сейчас проиходит? Моё мнение – руководству «Интера» надоела Ванда и её стиль ведения дел, к тому же Икарди не играет на прежнем уровне. Хорошие агенты хорошо выполняют свою работу, потому что знают, как прочитать ситуацию и когда нужно говорить, а когда молчать. Думаю, игроков вроде Икарди должны представлять люди, обладающие такими качествами.



Мне Ванда тоже предлагала свои услуги в качестве агента, но я не согласился. Мне хотелось отделить работу от семьи. Сейчас я не вижусь со своими детьми. Мне даже не всегда удаётся поговорить с ними по телефону. В последний раз мы виделись в декабре.



У меня непростые отношения с Вандой. Между нами нет гармонии. В течение нескольких лет мы общались исключительно через адвокатов, потому что ситуация была слишком сложной. У них с Мауро одинаковое отношение к жизни. Иногда в этом плане он даже хуже. Поэтому я решил прекратить общение с ним. Его поведение всегда одинаково. Я как-то сказал ему, что он поймёт некоторые вещи, когда станет отцом, но этого не произошло. Например, вчера был день рождения у моего сына, и они начали атаковать меня во время телефонного разговора. Какие отношения могут быть с такими людьми?» — цитирует Лопеса Football Italia со ссылкой на Radio La 990.

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