Мельгарехо: задачи «Спартака» понятны: хотим выиграть РПЛ и Кубок России

Полузащитник московского «Спартака» Лоренсо Мельгарехо рассказал о возвращении в общую группу красно-белых и поделился мнением о работе команды на зимних сборах.

«Очень рад вернуться к полноценной работе! Меня больше ничто не беспокоит, поэтому рассчитываю сыграть в завтрашнем контрольном матче. А к официальным встречам должен набрать оптимальные кондиции. Не так уж много я пропустил, поэтому огромная работа, проделанная ранее на сборах, не пройдёт даром.

Команда отлично понимает, какую игру хочет поставить нам главный тренер. Лично мне Олег Георгиевич подсказал много нюансов того, как нужно действовать и обороне, и в атаке.

Вообще, я в «Спартаке» уже три года. Считаю, за это время прибавил и в плане тактики, и в плане работы с мячом. Иначе в прошлом году меня бы вряд ли позвали в сборную Парагвая, впервые за пять лет.

До возобновления сезона остаётся несколько дней. Потратим их на доработку деталей, после чего постараемся показать свои лучшие качества в матчах чемпионата России и Кубка страны. Задачи понятны: мы хотим выиграть оба турнира!» — приводит слова Мельгарехо пресс-служба «Спартака».

Завтра, 23 февраля, красно-белые проведут товарищеский матч с молдавским «Шерифом», после чего вернутся из Турции в Москву. Начало встречи — в 17:00 мск.