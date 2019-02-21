Тихонов: никогда не мечтал возглавить «Спартак»

Тихонов на несколько месяцев исчез из публичного пространства, и это неслучайно. Дело в том, что после увольнения из «Крыльев Советов» до сих пор не улажены все нюансы. Тихонов для себя решил: лучше уж вообще не давать интервью, чем рисовать журналистам стоп-темы.

Исключение сделал лишь раз — на пресс-конференции, посвящённой Кубку Легенд, который пройдёт в Москве в ближайшие дни. На нём у сборной России будет убойный состав.

Андрей Тихонов пополнил состав сборной России на Кубке Легенд—2019

— Чем сейчас занимаетесь?

— Отдыхаю. Вожу ребёнка на тренировки и получаю удовольствие от семейной жизни. В январе был разговор с минским «Динамо», но не нашли общий язык.



— Другие варианты рассматриваете?

— Работа тренера такова, что сегодня у вас есть предложение, а завтра его уже нет. Если будет хороший вариант, почему бы не рассмотреть? Россия, первая лига — без разницы.

— Вас приглашают на телевидение?

— Приглашали, но я не ходил. Это интервью — первое после увольнения из «Крыльев».



— Почему?

— Будут задавать вопросы про «Крылья», а говорить пока не хочется.



— Финансы?

— И это тоже, но не могу пока об этом говорить.

О ЧМ-2018 и Кокорине с Мамаевым

— Тогда к насущному. В «Краснодаре» вы работали с Павлом Мамаевым. Как вам последние новости?

— С Павлом мы знакомы по «Краснодару», он отличный человек и хороший товарищ. У меня с ним никогда не было проблем, можно сказать, что у нас дружеские отношения. Всё, что произошло, это стечение обстоятельств. Надеюсь, для ребят всё не закончится плачевно.



— Смогут они заиграть после простоя?

— Ну а сколько там простой? Когда хватает мастерства, несколько месяцев без футбола — это ерунда. Они спокойно смогут играть.



— А репутация?

— Так бывает всегда: оступился, и все против тебя. Вспомните, как относился народ к Артёму Дзюбе. А потом он выдал такой ЧМ, и все к нему повернулись. Он этого заслужил.

— Как вам, кстати, прошедший ЧМ?

— Только положительные эмоции. Здорово провели турнир, построили классные стадионы. Правда, я не попал на турнир, смотрел его на сборах.



— Победа России над Испанией удивила?

— В футболе не всегда побеждает сильнейший. Испанцы были сильнее, но наши старались, и Бог вознаградил. К тому же Россию поддерживала армия болельщиков, это тоже сказалось.



— Уход из сборной Игоря Акинфеева расстроил?

— Знаете, как говорят: «Нужно вовремя уйти». Мне кажется, что с его мастерством и характером он мог бы играть дальше. Но Игорь ушёл, и это его право.

11 игроков, ради которых стоит сходить на Кубок Легенд — 2019 23-24 февраля в Москве на МСА «Лужники» пройдёт 11-й розыгрыш Кубка Легенд имени Константина Ерёменко.

О Лиге Европы и реформах в российском футболе

— Вы работали в «Краснодаре». Как думаете, способен он наконец-то побороться за чемпионство?

— Способен. Буду болеть за него и переживать. Я знаю, как руководство относится к клубу, поэтому задача попасть в ЛЧ в этом году близка как никогда.



— Какие прогнозы на сегодняшние матчи в Лиге Европы?

— Буду болеть за обе команды. И тем, и другим будет очень тяжело. Наверное, «Краснодару» будет даже тяжелее. Хоть они и выглядели здорово в первой игре, их соперник сейчас на ходу.



— Зачем было переходить на систему «осень-весна»?

— А разница? Всё равно подходили к еврокубкам без игровой практики. В то же время вспомните: ЦСКА при старом формате выиграл Кубок УЕФА, «Зенит» — Лигу Европы. Сейчас перешли на другую систему, и результаты другие. Хотя погода вроде бы не изменилась — еврокубки играют в те же даты, что и раньше.



— Теперь ещё больше матчей в минус 15.

— Играть и впрямь холодно, но что тут поделаешь? Мы же не можем погодой управлять. Погодой может управлять только «Зенит», потому что у них такой стадион. Зима, а люди сидят в кофточках. Надо строить такие арены.



— Как относитесь к игре в манеже?

— Моё мнение — это не для футбола. Мой «Енисей» играл в манеже, но в первой лиге это разрешено. В то же время, если есть отличный манеж на 10 тыс. человек, это лучше, чем играть в минус 15. Играть в такую погоду — издевательство и над футболистами, и над болельщиками.



— Раз уж мы заговорили про модернизацию, VAR нужен в России?

— Эта система нужна России — уверен на тысячу процентов. Говорил об этом, ещё когда был тренером «Крыльев». Бывает, что один момент вершит судьбу матча: считаю, что правильно показывать такие моменты болельщикам. Люди подождут одну минуту, зато будут уверены в решении судьи.

— Как считаете, почему этой системы до сих пор нет в РПЛ?

— Её нужно сделать. У страны такие огромные деньги, и не можем сделать так, чтобы не было постоянных разговоров о судьях. Если стремимся к европейскому уровню, нужно ему соответствовать и в остальных моментах.



— Например, в ослаблении лимита. Правильно белорусов перестали считать легионерами?

— Не думаю, что это вред для российского футбола. В большей степени это польза для белорусских футболистов. Как по мне, что русские, что белорусы — это одно и то же.

О «Спартаке»

— Как вам нынешний «Спартак»?

— У Олега Георгиевича было время поставить свою игру, и он говорит, что видит те моменты, которые хотел бы. Но вот начнётся чемпионат, и там посмотрим.



— Смотрели товарищеский турнир в Катаре?

— Видел первую игру, и забей пенальти Ионов, «Спартак» бы в ней проиграл. Но игру, которую показывал в Катаре «Спартак», смотреть было интересно. В Турции, может, съёмка была другая, может, ещё что-то, но у команды был другой футбол.

Пиксельный футбол. «Спартак» снова не понравился Красно-белые не выигрывают уже пятый контрольный матч подряд.

— Мечта возглавить «Спартак» ещё остаётся?

— У меня никогда не было такой мечты.



— То есть не как у Шалимова?

— Мечтать не вредно, у нас много тренеров, которые хотят возглавлять топ-клубы. Но готовы ли они к этому? Вот в чём вопрос.