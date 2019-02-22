Гол Суботича принёс «Сент-Этьену» победу в матче с «Дижоном»

В матче 26-го тура французской Лиги 1 «Дижон» принимал «Сент-Этьен». Встреча прошла в Дижоне на стадионе «Гастон Жерар» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Автором единственного гола стал защитник Невен Суботич, отличившийся на 64-й минуте после передачи хавбека Вахби Хазри.

Серия поражений «Дижона» в чемпионате Франции достигла четырёх матчей. Для «Сент-Этьена» эта победа стала второй в последних трёх встречах.

«Сент-Этьен», набрав 43 очка, занимает четвёртое место в турнирной таблице Лиги 1, «Дижон» (20) — 18-е.

В следующем туре «Дижон» на выезде сыграет с «Лиллем», а «Сент-Этьен» в гостях встретится с «Марселем». Оба матча состоятся 3 марта.

Расписание игр французского первенства можно посмотреть на «Чемпионате».