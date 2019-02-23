Сократис: Озил может быть одним из самых важных игроков «Арсенала»

Защитник «Арсенала» Сократис Папастатопулос заявил, что полузащитник Месут Озил может принести большую пользу команде. В последнее время Озил потерял место в стартовом составе. Немецкий хавбек вернулся на поле в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с БАТЭ, завершившемся победой «Арсенала» со счётом 3:0.

«Месут — фантастический игрок. Когда он в хорошей форме, он является одним из самых важных футболистов в команде.

Конечно, когда что-то идёт не так, все готовы критиковать. Но также нужно учитывать, как здорово Месут играл в последние годы за «Арсенал». Вся команда поддерживает его, хочет, чтобы Озил прогрессировал, он очень важен для нас.

Сейчас он находится в хорошей форме, хорошо проявил себя в матче с БАТЭ. Надеюсь, он продолжит в том же духе», — цитирует Сократиса Sky Sports.