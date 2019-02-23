Аршавин: Дюков — порядочный человек, он всегда отвечает за свои слова

Экс-нападающий «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин прокомментировал избрание Александра Дюкова на пост президента Российского футбольного союза (РФС), а также высказался по поводу соперника петербуржцев в 1/8 финала Лиги Европы, которым стал «Вильярреал».



«Надеюсь, избрание Дюкова — шаг вперёд для российского футбола. Он порядочный человек, работает всегда на благо футбола и всегда отвечает за свои слова.



«Вильярреал» — не хороший и не плохой соперник для «Зенита». Европейская команда, которая находится наверху турнирной таблицы. Но «Зенит» тоже не последний клуб Европы, поэтому шансы равны», — передаёт слова Аршавина корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.



Назначение Дюкова произошло в результате выборов, которые прошли на внеочередной пресс-конференции РФС 22 февраля в Москве.