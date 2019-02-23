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«Торино» обыграл «Аталанту» в матче Серии А

«Торино» обыграл «Аталанту» в матче Серии А
Футбол / Италия

В матче 25-го тура итальянской Серии А «Торино» принимал «Аталанту». Встреча прошла в Турине на стадионе «Олимпико ди Торино» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал защитник Армандо Иццо, отличившийся на 42-й минуте. В начале второго тайма мяч в ворота «Аталанты» отправил нападающий Яго Фальке.

Беспроигрышная серия «Торино» в чемпионате Италии достигла пяти матчей. Ранее команда из Турина одержала две победы и дважды сыграла вничью. Для клуба из Бергамо это поражение стало вторым кряду.

«Торино», набрав 38 очков, занимает шестое место в турнирной таблице Серии А, «Аталанта» (38) — седьмое.

В 26-м туре итальянского первенства «Аталанта» на своём поле сыграет с «Фиорентиной», а «Торино» дома встретится с «Кьево». Оба матча состоятся 3 марта.

Италия - Серия А. 25-й тур
23 февраля 2019, суббота. 17:00 МСК
Торино
Турин
2 : 0
Аталанта
Бергамо
1:0 – Иццо – 42, 2:0 – Фальке – 46
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