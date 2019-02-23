«Бавария» сравнялась по очкам с «Боруссией» Д в Бундеслиге, обыграв «Герту»

В матче 23-го тура немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» принимала берлинскую «Герту». Встреча прошла в Мюнхене на «Альянц-Арене» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Автором единственного гола стал полузащитник Хави Мартинес, отличившийся на 62-й минуте после передачи хавбека Хамеса Родригеса.

«Бавария» набрала 51 очко и догнала дортмундскую «Боруссию» в турнирной таблице чемпионата Германии. «Шмели» продолжают занимать первое место, поскольку имеют лучшую разницу забитых и пропущенных мячей. Кроме того, у них одна игра в запасе.

Результаты других матчей 23-го тура Бундеслиги

«Боруссия» М — «Вольфсбург» — 0:3

«Фрайбург» — «Аугсбург» — 5:1

«Майнц» — «Шальке-04» — 3:0.

Завтра, 24 февраля, состоится встреча 23-го тура «Боруссия» Д — «Байер». Начало — в 20:00 мск.