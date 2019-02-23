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«Бавария» сравнялась по очкам с «Боруссией» Д в Бундеслиге, обыграв «Герту»

«Бавария» сравнялась по очкам с «Боруссией» Д в Бундеслиге, обыграв «Герту»
Футбол / Германия

В матче 23-го тура немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» принимала берлинскую «Герту». Встреча прошла в Мюнхене на «Альянц-Арене» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Автором единственного гола стал полузащитник Хави Мартинес, отличившийся на 62-й минуте после передачи хавбека Хамеса Родригеса.

«Бавария» набрала 51 очко и догнала дортмундскую «Боруссию» в турнирной таблице чемпионата Германии. «Шмели» продолжают занимать первое место, поскольку имеют лучшую разницу забитых и пропущенных мячей. Кроме того, у них одна игра в запасе.

Результаты других матчей 23-го тура Бундеслиги

«Боруссия» М — «Вольфсбург» — 0:3

«Фрайбург» — «Аугсбург» — 5:1

«Майнц» — «Шальке-04» — 3:0.

Завтра, 24 февраля, состоится встреча 23-го тура «Боруссия» Д — «Байер». Начало — в 20:00 мск.

Германия - Бундеслига. 23-й тур
23 февраля 2019, суббота. 17:30 МСК
Бавария
Мюнхен
1 : 0
Герта
Берлин
1:0 – Мартинес – 62
Удаления: нет – Рекик, 84
Германия - Бундеслига. 23-й тур
23 февраля 2019, суббота. 17:30 МСК
Боруссия М
Мёнхенгладбах
0 : 3
Вольфсбург
Вольфсбург
0:1 – Герардт – 38, 0:2 – Мехмеди – 68, 0:3 – Мехмеди – 83
Германия - Бундеслига. 23-й тур
23 февраля 2019, суббота. 17:30 МСК
Фрайбург
Фрайбург
5 : 1
Аугсбург
Аугсбург
1:0 – Петерсен – 9, 2:0 – Грифо – 30, 3:0 – Петерсен – 43, 3:1 – Хедира – 52, 4:1 – Вальдшмидт – 64, 5:1 – Нидерлехнер – 85
Удаления: нет – Оксфорд, 90+1
Германия - Бундеслига. 23-й тур
23 февраля 2019, суббота. 17:30 МСК
Майнц
Майнц
3 : 0
Шальке-04
Гельзенкирхен
1:0 – Онисиво – 18, 2:0 – Матета – 73, 3:0 – Онисиво – 84
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