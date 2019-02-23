«ПСЖ» одержал четвёртую победу подряд в чемпионате Франции, разгромив «Ним»

В матче 26-го тура французской Лиги 1 «ПСЖ» принимал «Ним». Встреча прошла в Париже на стадионе «Парк де Пренс» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Автором первого мяча стал полузащитник Кристофер Нкунку, отличившийся на 40-й минуте после передачи хавбека Марко Верратти. В середине второго тайма нападающий Килиан Мбаппе увеличил преимущество парижан, голевой пас отдал защитник Хуан Бернат. Третий гол забил Мбаппе на 89-й минуте после передачи Нкунку.

Победная серия «ПСЖ» в чемпионате Франции достигла четырёх матчей. Для «Нима» это поражение стало первым в последних четырёх встречах. Ранее команда Бернара Блакара одержала две победы и один раз сыграла вничью.

«ПСЖ», набрав 68 очков, возглавляет турнирную таблицу Лиги 1, «Ним» (36) занимает 11-е место.