Врач «Локомотива»: думаю, до конца марта Коломейцев будет полностью готов

Врач московского «Локомотива» Никита Карлицкий рассказал о сроках возвращения в строй травмированного полузащитника Александра Коломейцева.

«Саша – большой молодец. Он присоединился к общей группе, проходит этап набора формы. У него есть небольшие ограничения, но они связаны только с физической готовностью – в остальном Александр здоров.



Сколько нужно времени, чтобы быть готовым на все сто процентов? Сложно сказать: всё будет зависеть от адаптации. Всё-таки индивидуальные тренировки – это одни нагрузки, а командные – другие. Посмотрим, как он перестроится. Думаю, максимум до конца марта он уже будет полностью готов. Возможно, намного быстрее.



Отмечу бойцовские качества Саши – он выполнял все предписания врачей, не пропускал ни одного упражнения, всё делал качественно и четко. Посмотрите, как он рад тренироваться в общей группе! Александр получает удовольствие от футбола, а хорошее настроение только поможет ему быстрее вернуться в строй», — приводит слова Карлицкого официальный сайт клуба.