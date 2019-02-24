Фекир не поможет «Лиону» в матче с «Монако» в Лиге 1

Нападающий «Лиона» Набиль Фекир не примет участия в матче 26-го тура французской Лиги 1 с «Монако», сообщает L'Equipe.



По информации источника, 25-летний французский футболист получил повреждение на тренировке «Лионе». В результате медицинского обследования было выявлено, что травма Фекира несерьёзная. При этом тренерский штаб «Лиона» решил не рисковать и дать форварду время на восстановление.



Матч «Монако» — «Лион» в чемпионате Франции состоится сегодня, 24 февраля, на стадионе «Луи II». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Лион» набрал 46 очков в 25 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Монако» (22) располагается на 17-м месте в таблице французской Лиги 1.

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