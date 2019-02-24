Анчелотти: вылет из Лиги чемпионов деморализовал «Наполи»

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти отметил, что команда тяжело перенесла вылет из Лиги чемпионов.



«Думаю, лучшую сою игру мы показали в матче с „ПСЖ“ (2:2) в Париже. Мне понравилось желание футболистов контролировать игру и ясность мысли. Готовиться к еврокубковым матчам легче, чем к играм Серии А. Дело в том, что итальянские команды тщательно изучают соперников. Например, „Торино“ изменил к нам подход после первой встречи в сезоне. Такого нет за границей. Да, существует Хосеп Гвардиола, который тщательно изучает оппонентов, но других тренеров, которые разбирают соперников по еврокубкам, нет.



Вылет из Лиги чемпионов деморализовал „Наполи“. Мы были близки к выходу в следующую стадию, могли спокойно попасть в плей-офф турнира. В психологическим плане это действительно причинило нам боль. Мы потеряли часть воодушевления, которое проявляли в матчах с „Ливерпулем“ и „ПСЖ“, — приводит слова Анчелотти Football Italia со ссылкой на Il Napolista.

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