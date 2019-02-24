Хёнесс: сегодня игроки стоят очень дорого, но «Бавария» готова к лету

Президент «Баварии» Ули Хёнесс прокомментировал трансферные планы мюнхенцев. Хёнесс заявил, что не видит смысла в крупных тратах на игроков.

«Дело не в деньгах, одних денег недостаточно. Вы можете потратить 500 млн, но если тренер не будет развивать игроков, то в этом нет смысла. Посмотрите на «Манчестер Юнайтед», Моуринью были выделены деньги на трансферы, но он в итоге не справился.

Сегодня игроки стоят дороже, поэтому мы и экономим. Но сейчас мы готовы к летней трансферной кампании.

Будем ли платить € 80 млн за Лукаса Эрнандеса? Если бы мы нашли игрока такого уровня, то заплатили бы такую сумму», — приводит слова Хёнесса твиттер-аккаунт Bayern & Germany.