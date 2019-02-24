Аллегри: уверен, «Ювентус» может пройти «Атлетико»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри оценил шансы туринцев выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов. В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентус» проиграл «Атлетико» со счётом 0:2. Также Аллегри прокомментировал победу «Ювентуса» в матче 25-го тура итальянской Серии А с «Болоньей» (1:0).

«Нормально, что после столь тяжёлого матча в середине недели мы сегодня выглядели уставшими. В первом тайме нас выручил Перин, он провёл отличную игру. Мы опережаем наших преследователей на 13 очков.

Матч с «Атлетико»? В другой день мы могли бы сыграть лучше. Но я уверен, что в ответной встрече футболисты «Атлетико» будут ещё больше собраны.

Нам нужно действовать агрессивнее и быстрее, быть точнее в передачах. Наши шансы в противостоянии с «Атлетико»? Уверен, что мы можем пройти дальше», — приводит слова Аллегри сайт Джанлуки Ди Марцио.