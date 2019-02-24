Гвардиола: счастлив, что «Манчестер Сити» второй раз подряд выиграл Кубок лиги

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу команды в финальном матче Кубка лиги с лондонским «Челси» (0:0, 4:3 пен.).

«Конечно, я счастлив. Я восхищён „Челси“, который сыграл невероятно. Я счастлив, что впервые в истории клуба мы смогли выиграть этот турнир во второй раз подряд.



Мы играли против невероятных игроков, „Челси“ показал отличное качество футбола. После результата предыдущего матча («Манчестер Сити» обыграл «Челси» со счётом 6:0. — Прим. «Чемпионата») мы знали, что нам будет сложнее. Это был финал.



Участие во многих соревнованиях требует больших усилий, у нас есть травмированные игроки.

Можем ли мы построить команду-династию, как ранее в «Барселоне»? Я не хочу сравнивать команды. То, что мы сделали в «Барселоне», уникально. А сейчас это новые игроки, новый клуб, теперь мы посмотрим, как далеко мы сможем зайти", — приводит слова Гвардиолы ВВС.