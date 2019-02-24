Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Леванте» — «Реал Мадрид». 24 февраля. Смотреть онлайн
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Гвардиола: счастлив, что «Манчестер Сити» второй раз подряд выиграл Кубок лиги

Гвардиола: счастлив, что «Манчестер Сити» второй раз подряд выиграл Кубок лиги
Футбол / Англия

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу команды в финальном матче Кубка лиги с лондонским «Челси» (0:0, 4:3 пен.).

«Конечно, я счастлив. Я восхищён „Челси“, который сыграл невероятно. Я счастлив, что впервые в истории клуба мы смогли выиграть этот турнир во второй раз подряд.

Мы играли против невероятных игроков, „Челси“ показал отличное качество футбола. После результата предыдущего матча («Манчестер Сити» обыграл «Челси» со счётом 6:0. — Прим. «Чемпионата») мы знали, что нам будет сложнее. Это был финал.

Участие во многих соревнованиях требует больших усилий, у нас есть травмированные игроки.

Можем ли мы построить команду-династию, как ранее в «Барселоне»? Я не хочу сравнивать команды. То, что мы сделали в «Барселоне», уникально. А сейчас это новые игроки, новый клуб, теперь мы посмотрим, как далеко мы сможем зайти", — приводит слова Гвардиолы ВВС.

Компани: хорошо, что Кабальеро не вышел на поле, он силён в серии пенальти
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент