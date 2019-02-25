Удаление и убойный дальний удар – в видеообзоре матча ПСВ — «Фейеноорд»

В матче 23-го тура чемпионата Нидерландов ПСВ и «Фейеноорд» сыграли вничью со счётом 1:1. Встреча состоялась в Эйндховене на стадионе «Филипс». Обслуживал матч Деннис Хиглер.

На 59-й минуте гости остались в меньшинстве из-за удаления Свена ван Бэка. Несмотря на это, открыл счёт именно «Фейеноорд», на 70-й минуте отличился Николай Йоргенсен, которому ассистировал Йенс Тоорнстра. Впрочем, всего через пару минут равновесие восстановил Ирвин Лосано с передачи Коди Гакпо.

Посмотреть видеообзор матча можно на «Чемпионате».

ПСВ, набрав 58 очков, продолжает лидировать в турнирной таблице голландского национального чемпионата. «Фейеноорд» (43) остался на третьем месте.

В следующем туре ПСВ на выезде сыграет с «Эксельсиором». Матч состоится 2 марта. «Фейеноорд» 3 марта примет «Эммен».