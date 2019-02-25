Стерлинг: Гвардиола сказал, что не смотрел мой победный пенальти

Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг прокомментировал победу команды в финальном матче Кубка лиги с лондонским «Челси» (0:0, 4:3 пен.). На счету англичанина победный одиннадцатиметровый удар.

«Это прекрасное чувство. Я дома, я на «Уэмбли», в своём городе. Это была тяжёлая игра, но потрясающее чувство. Ребята были великолепны. Я общался с Зане перед пенальти, и он сказал, что если я забью, то это будет победа. Это было всё, что мне было нужно. Гвардиола сказал, что не смотрел его.

«Челси» провёл действительно хорошую игру, они были сильны, было трудно сломить их, но мы сохраняли концентрацию. Это один трофей, и теперь нам просто нужно продолжать выигрывать матчи», — цитирует Стерлинга официальный сайт «Манчестер Сити».