Болельщик «Челси» — Кепе: не пытайся нам лгать

Болельщики «Челси» негативно отреагировали на заявление вратаря лондонского клуба Кепы Аррисабалаги. В дополнительное время, за несколько минут до окончания овертайма финала Кубка лиги с «Манчестер Сити», он отказался уступить своё место другому голкиперу «Челси» Вилли Кабальеро, как того требовал наставник лондонцев Маурицио Сарри. В итоге итальянский специалист в бешенстве швырнул бутылку на землю и покинул тренерскую скамейку. Вскоре Сарри вернулся. В результате «Манчестер Сити» победил по пенальти.

После этого голкипер выступил с заявлением, в котором отметил, что не отказывался уйти с поля, а просто пытался сказать, что он в порядке.

«Не пытайся нам лгать. Независимо от получения травмы Кабальеро был заменой по тактическим соображением», — написал в ответ Кепе один из болельщиков.

«Это был тактический ход, который был проигнорирован. Кабальеро разогревался до травмы Кепы. Я уверен, что он будет оштрафован», — написал другой поклонник «Челси».

«Это было неправильно. Я считаю, что решение тренера было тактическим, но Кепа просто предположил, что это было вызвано травмой», — отметил ещё один фанат синих.