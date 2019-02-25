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Зидан не хочет работать в «Челси» и предпочитает варианты с «Ювентусом» и «МЮ»

Фото: instagram.com/zidane
Зидан не хочет работать в «Челси» и предпочитает варианты с «Ювентусом» и «МЮ»
Футбол / Англия

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан не собирается стать главным трненером лондонского «Челси».

Ранее сообщалось, что руководство синих недовольно игрой и результатами команды под руководством Маурицио Сарри, приступившего к работе всего несколько месяцев назад. Клуб готов отправить итальянца в отставку, а в качестве главного кандидата на пост рассматривал именно Зидана.

Однако, как сообщает El Espanol со ссылкой на The Times, француз не намерен возглавлять «Челси». Он не горит желанием сотрудничать с руководством синих и не хочет перебираться в Премьер-лигу. Единственным исключением среди английских клубов для него является «Манчестер Юнайтед».

При этом уточняется, что наиболее желанным местом работы для специалиста является туринский «Ювентус», за который он выступал в качестве футболиста.

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