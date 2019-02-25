Миллер: назначение Медведева президентом «Зенита» — это новый спортивный вызов

Сегодня, 25 февраля, на базе в Удельном парке состоялась первая встреча команды с новыми руководителями «Зенита». Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер представил сине-бело-голубым новое руководство клуба.

После утренней тренировки в расположение команды прибыли Миллер, исполняющий обязанности председателя совета директоров «Зенита» Елена Илюхина, президент—генеральный директор Александр Медведев, а также новый президент РФС Александр Дюков и покинувший пост руководителя клуба Сергей Фурсенко.



«Как вы знаете, Александр Валерьевич Дюков избран главой Российского футбольного союза. Желаем ему больших успехов на новой работе. В связи с этим он не сможет исполнять обязанности председателя совета директоров футбольного клуба «Зенит». Исполняющей обязанности председателя директоров назначена Елена Анатольевна Илюхина. Кроме того есть рекомендация избрать её на ближайшем совете директоров председателем. Елена Анатольевна не один год является членом совета директоров. Она полностью знакома с текущей работой, находится в контексте работы клуба. Так что в деталях представляет текущую ситуацию, а также перспективы, цели и задачи, которые мы ставим.



Елена Анатольевна — очень известный в Петербурге человек. Можно много рассказывать о её деловых качествах, но отмечу только то, что именно она руководила строительством «Лахта-центра». Это новый офис кампании «Газпром», самое высокое здание Европы, 462 метра, здесь, на берегу Финского залива. Как вы понимаете, то, что она возглавляет такой проект, уже очень многое говорит о её деловых качествах.



Сергей Александрович Фурсенко переходит на работу в «Газпромбанк», где будет занимать должность вице-президента и представлять банк в совете директоров клуба. Вы знаете, что, работая в клубе, Сергей Александрович отдавал ему всю душу. Именно под его руководством «Зенит» впервые стал чемпионом в российской истории и завоевал Кубок и Суперкубок УЕФА. И в целом в ходе именно этого периода «Зенит» перешёл на качественно новый уровень, который мы с вами продолжаем развивать.



Александр Иванович Медведев — человек, который прекрасно знаком спортивной России и спортивному Петербургу. Непосредственно при его участии создавалась КХЛ, которая и сейчас является примером для многих спортивных организаций. Кроме того Александр Иванович возглавлял хоккейный клуб СКА, входит в совет директоров. Он очень хорошо знаком с управлением в спорте, организацией работы. Без сомнения, для Александра Ивановича это новый спортивный вызов. Желаем ему всяческих успехов на этой высокой и ответственной должности. И, как говорят у нас в «Газпроме», продолжим работу!» — цитирует Миллера пресс-служба «Зенита».