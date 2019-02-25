Фанаты «Урожая» пытались попасть на матч «Ростов» — «Краснодар» в Кубке России

Болельщики «Урожая» попытались попасть на ответный матч 1/4 финала Кубка России «Ростов» — «Краснодар», сообщает телеграм-канал «Мутко против».



По информации источника, руководство «Ростова» выделило 2,5 тыс. бесплатных билетов для болельщиков «Краснодара». Фанаты «Урожая» (ранее — «Кубани»), у которых с «Ростовом» давняя вражда, пытались попасть на матч под видом болельщиков «Краснодара».



Служба безопасности ростовской команды вовремя перепроверила информацию. В итоге «Ростов» устроил жёсткий отбор для тех, кто хотел получить бесплатные билеты. Таким образом, поражение своей команды в Ростове-на-Дону смогли увидеть 1,5 тыс. болельщиков.



Напомним, «Ростов» вышел в полуфинал Кубка России, а «Краснодар» завершил выступление в турнире.

«Ростов» обыграл «Краснодар» и вышел в полуфинал Кубка России