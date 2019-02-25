Стуани: «Барселона» интересовалась мною в январе

Уругвайский нападающий «Жироны» Кристиан Стуани подтвердил информацию, что в зимнее трансферное окно им интересовалась «Барселона».

«В январе ко мне действительно проявляла интерес „Барселона“. Горжусь, что такой клуб, как „Барселона“, был заинтересован во мне. Но в то же время рад, что продлил контракт с „Жироной“", — приводит слова Стуани Football Espana со ссылкой на RAC1.

Ранее сообщалось, что каталонский клуб готов заплатить за игрока € 15 млн. Но в итоге «Барселона» арендовала полузащитника «Сассуоло» Кевина-Принса Боатенга.

32-летний Стуани перешёл в «Жирону» из «Мидлсбро» летом 2017 года. В нынешнем сезоне принял участие в 21 матче чемпионата Испании, в которых стал автором 13 забитых мячей.