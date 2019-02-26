«Бенфика» разгромила «Шавиш» в матче чемпионата Португалии

В матче 23-го тура португальской Примейры «Бенфика» на своём поле принимала «Шавиш». Игра прошла на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне и завершилась со счётом 4:0 в пользу «орлов».



Счёт был открыт на 19-й минуте – точным ударом отметился полузащитник хозяев Рафаэл Силва. Ближе к концу первого тайма, на 37-й и 43-й минутах, «Бенфика» сумела отличиться ещё дважды – по мячу на свой счёт записали нападающие Жоау Секейра и Харис Сеферович. Уже под занавес встречи, на 90-й минуте, итоговый счёт установил форвард Жонас.



«Бенфика» после 23 туров занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Португалии, имея в активе 56 очков и на одно очко отставая от лидера первенства «Порту». «Шавиш» (19) находится в зоне вылета, располагаясь на 16-й строчке.

