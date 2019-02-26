Следователь: нахождение под стражей Кокорина и Мамаева до 6 апреля обоснованно

Следователь по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева заявил в суде об обоснованности срока нахождения обвиняемых под стражей до 6 апреля.

«Было получено множество доказательств, на основании которых предъявлены законные обвинения. Мы полностью поддерживаем меру пресечения в виде заключения под стражу. Учитывались характеристики, данные о личности обвиняемых, другие факторы. Изменения меры пресечения считаем невозможным. Все обвиняемые по состоянию здоровья могут содержаться под стражей, для выяснения этого направлялись соответствующие запросы. Считаем срок нахождения под стражей до 6 апреля обоснованным», — передаёт слова следователя корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.

Напомним, Кокорин, его младший брат Кирилл, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев с 11 октября пребывают в СИЗО «Бутырка» в связи с участием в двух драках в центре Москвы тремя днями ранее. В инцидентах пострадали три человека.