«Реал» может заменить Марсело защитником «Аякса»

Защитник амстердамского «Аякса» Николас Тальяфико может оказаться в Испании после окончания сезона.



Как сообщает TyC Sports, интерес к аргентинскому футболисту проявляет мадридский «Реал». «Сливочные» рассматривают Тальяфико в качестве замены Марсело, который может покинуть команду летом.



Ранее сообщалось, что Марсело может перебраться в «Ювентус», где его хочет видеть бывший партнёр по «Реалу» нападающий Криштиану Роналду, с которым у него сохранились дружеские отношения.



Тальяфико перешёл в «Аякс» прошлым летом из «Индепендьенте». В нынешнем сезоне 26-летний защитник принял участие в 18 матчах чемпионата Нидерландов, в которых забил 1 гол и получил 3 жёлтые карточки. «Аякс» после 23 туров занимает второе место в турнирной таблице первенства, на два очка отставая от ПСВ.

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