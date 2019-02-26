Защита Кокорина намерена обратиться в ЕСПЧ

Андрей Ромашов, адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина, рассказал о планах защиты футболиста после решения суда отклонить апелляцию на продление ареста до 8 апреля.



«Дальше мы намерены обращаться в ЕСПЧ, потому что терпеть это издевательство над правосудием невозможно. Как только получим копию апелляционного постановления Мосгорсуда, сразу подадим жалобу. Этот процесс займёт около двух недель, раньше в Тверской суд они полного варианта постановления не передадут.



Эта жалоба касается только Александра Кокорина, потому что здесь необходим приоритетный порядок рассмотрения жалобы, в ускоренном варианте это занимает от полугода до полутора лет. Есть угроза здоровью Кокорина из-за ранее полученной травмы и отсутствия оказания ему медицинской помощи. Если подавать жалобу в общем порядке, то её будут рассматривать от 5 до 10 лет, поэтому при нашем развитии событий значения это не имеет. Сумма компенсации там не более € 5 тыс., но по существу нужно этот размер доказывать. Примерный вариант приоритетного порядка – от € 2 тыс. до € 3 тыс., но мы не делаем это ради компенсации, нужна оценка произвола, который происходит сейчас», — передаёт слова Ромашова корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.

Апелляции Кокорина и Мамаева отклонены. Футболисты остаются в тюрьме Суд не внял доводам адвокатов.