Сабо: «Челси» на своём поле устроит ад игрокам «Динамо» К

Бывший тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо высказал уверенность, что украинская команда не сможет пройти «Челси» в 1/8 финала Лиги Европы. Матчи между «Динамо» и «Челси» состоятся 7 и 14 марта.



«У «Динамо» ноль шансов. Не стоит наивно мечтать, что мы пройдём «Челси» по итогам двух матчей. Лондонские футболисты устроят киевлянам ад на своём поле.



Не стоит надеяться на кризис соперника. Он прошёл. Ряд футболистов хотели отставки Маурицио Сарри, поэтому сплавляли его. Тренер поговорил с лидерами команды и наладил отношения. «Челси» начал показывать содержательный футбол, поэтому легко пройдёт нашего вице-чемпиона», – цитирует специалиста «Экспресс».

Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги Европы сезона-2018/19 можно посмотреть на «Чемпионате».