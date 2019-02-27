Оздоев: «Зенит» настроен только на чемпионство

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев поделился ожиданиями от выступления питерской команды во второй части сезона чемпионата России.

«По матчам с «Фенербахче» в Лиге Европы вы видели, что наша команда хорошо готова к возобновлению сезона. После весьма длинного перерыва был проделан большой объём работы. Мы настроены только на чемпионство в РПЛ», — цитируют полузащитника питерского клуба «Известия».

«Зенит, набрав 34 очка, возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги, опережая на один балл «Краснодар». В матче 18-го тура команда Сергея Семака сыграет с «Уралом». Встреча пройдёт в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена» 2 марта и начнётся в 11:30 мск.

Оздоев принял участие в трёх матчах чемпионата, в которых не отметился результативными действиями.