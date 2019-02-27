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Гранквист: верю, что «Краснодар» попадёт в Лигу чемпионов

Гранквист: верю, что «Краснодар» попадёт в Лигу чемпионов
Футбол / РПЛ

Бывший защитник «Краснодара» Андреас Гранквист поделился мнением по поводу шансов на успех своей команды в нынешнем сезоне.

«Краснодар» — значимая часть моей жизни. Когда у меня нет матчей, я всегда слежу за играми своей прежней команды. Знаю, что они идут вторыми в чемпионате. Этот сезон покажет, готова ли команда к завоеванию титула. У «Краснодара» очень много сильных соперников: «Зенит», ЦСКА, «Спартак», «Локомотив». Все они будут биться за золотые медали. Верю, что мой бывший клуб выиграет достаточно матчей весной и попадёт в Лигу чемпионов", — цитируют шведского футболиста «Известия».

После 17 туров команда Мурада Мусаева занимает в таблице РПЛ второе место, отставая от «Зенита» на одно очко.

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