Мендьета – о «паненке» Смолова: я бы никогда так не пробил, слишком рискованно

Бывший полузащитник «Валенсии», «Барселоны» и сборной Испании Гаиска Мендьета поделился мнением о «паненке» Фёдора Смолова в четвертьфинальном матче чемпионата мира – 2018 между Россией и Хорватией (2:2, 3:4 – по пенальти»). Хавбек является одним из лучших пенальтистов за всю историю профессионального футбола.

«Я бы никогда так не пробил, ни разу так не делал. Это слишком рискованно. Да, Рамос, например, и сам Паненка так забивали. У них есть уверенность в себе. Это вообще очень сложная штука – с одной стороны, если подходить к удару рационально, то в 90-95% случаев вратари не остаются на месте. С другой стороны – риск очень большой. Главное – исполнять уверенно.

Я всегда смотрю на вратарей. Они пытаются угадать угол и начинают двигаться ещё до удара. Мне остаётся просто ждать их движения», — сказал Мендьета в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

Посмотреть фрагмент интервью можно на «Чемпионате».

Полное интервью с Мендьетой читайте на «Чемпионате».