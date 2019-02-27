Фернандиньо и Лапорт выбыли до середины марта

«Манчестер Сити» из-за травм почти на месяц потерял полузащитника Фернандиньо и защитника Эмерика Лапорта. Оба футболиста получили мышечные повреждения во время финального матча Кубка лиги против «Челси».



Таким образом, оба игрока не смогут помочь «горожанам» в матчах чемпионата Англии с «Вест Хэм Юнайтед», «Борнмутом» и «Уотфордом», а также в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов с «Шальке».



«Мы уже обходились без Джона Стоунса и Габриэла Жезуса. Теперь мы не сможем рассчитывать на Фернандиньо и Лапорта. Надеюсь, что они вернутся 16 марта к матчу с «Суонси» или после перерыва на игры сборных», — цитирует The Guardian наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу.

Фернандиньо в этом сезоне сыграл в 35 матчах во всех турнирах, забил один гол и сделал три результативные передачи. Лапорт провёл 37 встреч, забил 4 мяча и отдал одну голевую передачу.