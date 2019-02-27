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Суарес и Артур — в заявке «Барселоны» на вторую игру с «Реалом» в Кубке Испании

Суарес и Артур — в заявке «Барселоны» на вторую игру с «Реалом» в Кубке Испании
Футбол / Испания

«Барселона» на своём официальном сайте огласила список из 19 футболистов, отправившихся в Мадрид на ответный матч с «Реалом» в полуфинале Кубка Испании.

В заявке сине-гранатовых оказались полузащитник Артур Рамос и нападающий Луис Суарес, чьё участие в игре было под вопросом из-за проблем со здоровьем.

Полностью заявка «Барселоны» выглядит следующим образом:

вратари – Марк-Андре тер Штеген, Яспер Силлессен, Игнасио Пенья;

защитники – Нелсон Семеду, Жерар Пике, Клеман Лангле, Жорди Альба, Самуэль Юмтити;

полузащитники – Иван Ракитич, Филиппе Коутиньо, Артур Рамос, Серхио Бускетс, Малком, Серхи Роберто, Усман Дембеле, Карлос Аленья, Артуро Видаль;

нападающие – Луис Суарес, Лионель Месси.

Матч «Реал» – «Барселона» состоится сегодня, 27 февраля, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. Первая встреча команд завершилась со счётом 1:1.

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