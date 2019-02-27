Каррера: ставить работу Аллегри в «Ювентусе» под сомнение неправильно

Бывший главный тренер «Ювентуса» и «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о работе наставника туринской команды Массимилиано Аллегри.



«Не знаю, уйдёт ли Аллегри из „Ювентуса“ по окончании сезона. У него есть действующий контракт с туринским клубом. За эти годы он выиграл с „Ювентусом“ всё, что только мог выиграть. На мой взгляд, ставить его работу под сомнение неправильно.



Не думаю, что победа в чемпионате Италии при вылете команды из Лиги чемпионов станет неудачей. „Ювентус“ продолжает побеждать. В Серии А не так просто выигрывать, многие недооценивают итальянский чемпионат», — приводит слова Карреры TuttoJuve.



Аллегри возглавляет «Ювентус» с 2014 года. Под руководством итальянского специалиста «Ювентус» дважды доходил до финала Лиги чемпионов.