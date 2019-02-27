Инфантино: инфраструктура стадионов в Габоне лучше, чем в Италии

Президент ФИФА Джанни Инфантино признался, что обеспокоен неудовлетворительным состоянием стадионов в Италии. Ранее руководитель организации высказался о необходимости регулирования деятельности футбольных агентов.



«Ситуация со стадионами в Италии — это то, что не поддаётся никакой логике. Знаю, в стране невероятная страсть к футболу, невероятная футбольная культура. Но в том же Габоне, который принимал Кубок африканских наций в 2017 году, стадион не только место проведения и просмотра футбольного матча, но и символ города. Инфраструктура стадионов в Габоне лучше, чем в Италии.



Видеть, что в Италии только у „Ювентуса“ и „Удинезе“ собственные стадионы, невероятно. Хочется напомнить, стадион — это не только большие траты, но прежде всего инвестиции», — приводит слова Инфантино Calciomercato.

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