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«Челси» обыграл «Тоттенхэм» в лондонском дерби

«Челси» обыграл «Тоттенхэм» в лондонском дерби
Футбол / Англия

«Челси» одержал победу над «Тоттенхэм Хотспур» в матче 28-го тура английской Премьер-лиги. Встреча, проходившая на стадионе «Стэмфорд Бридж», завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

«Челси» открыл счёт на 57-й минуте, с передачи Сесара Аспиликуэты отличился Педро. Второй мяч хозяева забили в концовке, мяч в свои ворота на 84-й минуте отправил Киран Триппьер.

После этой победы «Челси» набрал 53 очка в 27 турах. Лондонский клуб занимает шестое место в турнирной таблице, отставая от идущего четвёртым «Арсенала» на три балла. «Тоттенхэм» с 60 очками в 28 турах расположился на третьем месте. Отметим, что «Тоттенхэм» потерпел второе поражение подряд. В прошлом туре лондонцы уступили «Бёрнли».

В следующем туре «Челси» сыграет с «Фулхэмом», а «Тоттенхэм» будет принимать «Арснал».

Англия - Премьер-лига. 28-й тур
27 февраля 2019, среда. 23:00 МСК
Челси
Лондон
2 : 0
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1:0 – Родригес – 57, 2:0 – Триппьер – 84 (автогол)
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