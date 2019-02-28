Тренер: Шапи не переписанный, его спутали с другим Магомедом Сулеймановым

Рустам Избулатов, один из первых тренеров нападающего «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова, опроверг сокрытие футболистом настоящего года рождения. Ранее в СМИ сообщалось, что реальный возраст Сулейманова может составлять не 19 лет, а 23 года.

«Он ко мне пришёл в 2010 году, а на «Локоболе» вместе с командой «Локомотив» Махачкала мы играли в 2009-м. То есть он не играл на «Локоболе», я это и Виктору Горлову говорил, когда он просил рассказать о воспитаннике. Я ему ещё тогда сказал, что это он перепутал Магомеда-Шапи Сулейманова с другим Сулеймановым, был у меня такой воспитанник. Вот он играл на «Локоболе». Меня в Шапи привлекло, что он левоногий и хорошо обводит. А так он уступал дистанционно и слабо играл головой, да и сейчас слабо играет.



Есть ли другой Сулейманов? Да, его зовут Магомед — он тоже 1999 года. Понимаю, почему вы недоумеваете. Меня, например, тоже зовут Рустам, но в паспорте записано Рустамбек. Магомед Сулейманов и Магомед-Шапи Сулейманов — это совершенно разные люди, и оба мои воспитанники. Как сложилась судьба Магомеда Сулейманова? После 14 лет многие закисают, особенно у нас в Дагестане. Тот Магомед бегал, а потом ушёл в дзюдо или ещё куда-то. У нас ведь менталитет такой: подраться, потолкаться, а мне больше нравится комбинационный футбол.



Магомед-Шапи попал ко мне, когда ему было неполных 11 лет, он ведь декабрьский. Поэтому я его и не взял на «Локобол», он был маленький и щупленький, потому не поехал на турнир. Там играл Магомед Сулейманов — однофамилец. Иванов, да не тот. Точно не знаю, где до 11 лет Шапи у кого занимался, но вроде при школе какой-то, у нас много тренеров-энтузиастов. Лично у меня нет никаких сомнений, что Магомед-Шапи — не переписанный, он всегда был ниже сверстников, щуплый не по годам. Чтобы предъявить ему переписанный возраст, нужно искать конкретные доказательства, а так все эти разговоры — беспочвенные обвинения.



Шапи у меня занимался два года, я ему говорил: «Ты здесь закиснешь, дальше роста нет. Лети в «Краснодар», там приличная академия». Он сам всё нашёл, написал им через интернет, прошёл просмотр и попал в академию. Поставил игру и дал хороший совет — вот мой вклад», — цитирует Избулатова «Матч ТВ».