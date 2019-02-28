Дубль Суареса и автогол Варана — в видеообзоре матча «Реал» — «Барселона»

В ответном полуфинальном матче Кубка Испании «Барселона» разгромила «Реал» со счётом 3:0 и завоевала путёвку в финал. Встреча состоялась в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Обслуживал матч арбитр Хосе Санчес Мартинес.

Счёт был открыт на 50-й минуте, отличился Луис Суарес, которому ассистировал Усман Дембеле. Через некоторое время Рафаэль Варан в борьбе с Суаресом отправил мяч в собственные ворота. Окончательный счёт установил Суарес, который заработал 11-метровый, а затем сам же его реализовал.

Первый матч завершился со счётом 1:1. Таким образом, «Барселона» вышла в финал Кубка Испании, где встретится с победителем противостояния «Валенсия» — «Бетис». «Реал» завершил выступление в турнире.