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Роббен может восстановиться к ответному матчу с «Ливерпулем»

Роббен может восстановиться к ответному матчу с «Ливерпулем»
Футбол / Лига чемпионов

Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен начал тренировки с мячом, а через неделю сможет вернуться в общую группу. Как сообщает Bild, есть вероятность, при которой голландский футболист сможет принять участие в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

Ранее стало известно, что у Роббена была обнаружены гнойная зубная инфекция, которая вызвала осложнения. Кроме того, у хавбека в последние месяца регулярные проблемы с бедром. По этой причине голландец был вынужден пропустить шесть матчей ещё до зимнего перерыва.

В нынешнем сезоне Роббен провёл 15 матчей за «Баварию», в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи. В первой встрече между «Ливерпулем» и «Баварией» была зафиксирована нулевая ничья.

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