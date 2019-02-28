Панюков: будь возможность, заплатил бы € 300 тыс., чтобы сыграть с «Зенитом»

Нападающий «Зенита» Андрей Панюков, выступающий на правах аренды за «Урал», поделился ожиданиями от предстоящего матча 18-го тура РПЛ против сине-бело-голубых.



«Это футбол, тут ничего не поделаешь. Придётся смотреть игру с трибуны. Готов ли заплатить, чтобы сыграть против «Зенита»? Если бы у меня была возможность, я бы заплатил. С Сергеем Семаком личной беседы не было. И зимой меня вернуть не хотели», — цитирует Панюкова «Спорт день за днём».



Ранее президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что клуб должен заплатить «Зениту» € 300 тыс. за участие 24-летнего игрока в предстоящей встрече, однако екатеринбургская команда на такие условия не пошла. Матч «Урал» — «Зенит» состоится 2 марта и начнется в 11:30 мск.

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