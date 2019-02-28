В матче Примеры «Реал» — «Барселона» произошла замена главного арбитра

Главным арбитром матча 26-го тура чемпионата Испании между мадридским «Реалом» и «Барселоной» вместо Алехандро Хосе Эрнандеса Эрнандеса назначен Альберто Ундиано Мальенко. Об этом сообщает Marca.

По данным источника, Мальенко завершит судейскую карьеру по окончании нынешнего сезона, поэтому данное «класико» станет для него последним в качестве арбитра.

Мальенко в восьмой раз в карьере будет работать на матче «Реал» — «Барселона» в Примере. Ранее он дважды обслуживал матчи на «Сантьяго Бернабеу» (две победы «Барселоны» — 6:2 и 4:3), а также пять раз работал на «Камп Ноу», в которых трижды сильнее был каталонский клуб (2:1, 1:0 и 3:0), однажды была зафиксирована ничья (3:3), а также один раз победил «Реал» (2:1).

Матч 26-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Барселона» состоится в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» 2 марта. После 25 туров «Барселона», набрав 57 очков, лидирует в турнирной таблице испанского национального чемпионата. «Реал» (48) занимает третье место в таблице.